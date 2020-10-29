الطوارئ والعناية المركزة.. وزارة الصحة تجدد التذكير بحقوق المرضى

جددت وزارة الصحة التذكير بحقوق المرضى في وحدات الطوارئ والعناية المركزة وذلك وفقًا لما جاء في وثيقة حقوق المريض، وتحرص وزارة الصحة، عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، باستمرار على توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم.

حقوق المريض بالطوارئ

وأوضحت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تسعة بنود تضمن حقوق المريض بوحدات الطوارئ وتتمثل في:

- الحماية من أي اعتداء أو إهانة جسدية أو لفظية.

- تلقي العلاج الفعال للألم بالطرق العلاجية المتعارف عليها.

- استدعاء الطبيب المختص حسب الحالة ومعرفة سبب الإحالة.

- تلقي العلاج المناسب لحالة المريض الطبية وبالسرعة المطلوبة.

- وجود مرافق مع المريض في قسم الطوارئ حسب الحالة والعمر.

- إرشاد المريض لأقرب مرفق صحي يمكنه تقديم الخدمة المطلوبة له إذا كانت حالته غير طارئة أو توجيهه لعيادة الرعاية العاجلة.

- الحصول على إحالة لمتابعة حالة المريض في العيادات الخارجية إذا اقتضت الحالة.

- وجود إجراءات كافية لحماية ممتلكات المريض من السرقة والتلف.

- توفير الوسائل المناسبة لك للاتصال بذويك.

حقوق المريض بوحدة العناية المركزة

وأوضحت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، بنود حقوق المريض بوحدات العناية المركزة وتشمل الآتي:

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- معرفة تشخيص الحالة، وسبب التنويم في العناية المركزة.

- الإلمام بالفائدة التي يرجح أن يحصل عليها المريض.

- معرفة الفترة المتوقعة للتنويم في العناية المركزة.

- التأكد من تعقيم الأجهزة المستخدمة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي أو أجهزة الديلزة المستمرة في العناية المركزة.

- العزل عن الآخرين فقط لأغراض وقائية أو أمنية إذا كان ذلك ضروريًّا.

- معرفة التطورات العلاجية إيجابًا أو سلبًا بصفة دورية.

- اجتماع دوري بين قائد الفريق الطبي المعالج أو من ينيبه مع ممثل واحد من عائلة المريض.

- الحصول على علاجات الألم في جميع الأحوال دون استثناء بما فيها حالات ما قبل الوفاة المتوقعة.

- توضيح الصورة كاملة لذوي المريض في حالة الوفاة الدماغية.

- اطلاع ذوي المريض على معلومات التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة الدماغية رجاء المثوبة.

- توضيح الصورة كاملة والخيارات المتاحة لذوي المرضى أصحاب الحالات المتقدمة

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