مواطن يعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة

شرطة مكة المكرمة: ألقينا القبض عليه..

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، عن القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنه تعرضه لإصابات طفيفة.

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