«الحربي» يعلِّق على رياح الصبا و«الأمطار الغزيرة» بسواحل البحر الأحمر

بعد انتشار مقاطع على واتسآب..
فنَّد خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، ما تم تداوله مؤخرًا حول هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القادمة على سواحل البحر الأحمر ومناطق عدة، بسبب هبوب رياح الصبا.
وقال الحربي (عبر موقع تويتر) أنه «انتشرت مقاطع (واتسآب) عن جزم، بأن الأيام القادمة ستكون مطيرة وغزيرة على مناطق سواحل البحر الأحمر وغيرها من مناطق حائل والقصيم، بسبب استمرار هبوب رياح الصبا لعدة أيام».
وتابع الحربي «ولعلها بحسن نية من قائلها، إلا أنها في الحقيقة غير علمية، وهبوب الصبا ليست من دلائل الوسم المطير أو الجاف».
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