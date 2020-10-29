عاجل-القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في ⁧‫جدة

صرّح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة.
وأوضح الرائد الغامدي بأنه نتج عن الاعتداء تعرض حارس الأمن لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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