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شكرا لمتابعة خبر عن غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال والسجن 10 سنوات لتداول الأغذية المغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس المنشآت من تداول الأطعمة المغشوشة بما يعرض المستهلكين للخطر .
وأكدت " الغذاء والدواء " أن كل منشأة تتداول غذاء مغشوشاً تعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال ، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن 10 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال أو بهما معاً .
وكانت " الغذاء والدواء " قد حذرت كذلك من الإعلان عن منتجات تجميلية غير مدرجة وتوعدت المخالفين بالغرامة .
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