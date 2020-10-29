السجن 5 سنوات عقوبة متوقعة للمتحرش بطفل مكة

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على خلفية تعرض طفل للتحرش في مكة المكرمة، توقّع المستشار القانوني أحمد عجب أن تصل عقوبة الجاني إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 300 ألف ريال، أو بإحداهما، وفقا لنظام مكافحة التحرش.

وكانت الجهات الأمنية قد أحالت المتحرش وهو مواطن في العقد السادس إلى النيابة العامة.

يذكر أن الطفل المجني عليه يبلغ من العمر 14 عامًا، وقد ظهر في مقطع جديد وهو يبكي متأثرا مما حدث معه، موضحا أنه تمكن من الهرب من المعتدي عليه قبل أن يفعل معه شيئا.

Source slaati

