قريباً.. الحوالات المالية بين البنوك السعودية فورية على مدى 24 ساعة (فيديو)

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أوضح المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، فهد العقيل، أمس (الأربعاء)، أن الحوالات المالية بين البنوك السعودية ستكون بشكل فوري على مدى 24 ساعة قريباً.
وقال العقيل، خلال مداخله له على قناة “الإخبارية”، إنه قبل نهاية عام 2020 سيكون نظام الحوالات الفورية لمعالجة العمليات متاحاً على مدار 24 ساعة.
وأوضح أن النظام الحالي بالنسبة للحوالات من مصرف إلى آخر عادة ما يكون مربوطا إلى الساعة 3 مساء، وما بعد ذلك يصل في اليوم التالي.
Source akhbaar24.argaam
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