أمير عسير يتفقد موقع حريق السودة.. و”مدني عسير” يجري مسحاً للتأكد من عملیة الإخماد (صور)

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تفقد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال موقع حريق السودة، فيما أجرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة عمليات مسح للمنطقة للتأكد من عمليات إخماد الحريق.

ووقف الأمير تركي بن طلال على مساحات إخماد الحريق، واستعرض مراحل السيطرة عليه بغرفة العمليات الأمنية التي أنشأتها العمليات المشتركة بالإمارة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها في عسير أجرت عمليات مسح لموقع الحريق؛ للتأكد من عملية الإخماد.

يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب..، قد أكد أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي إصابة، مؤكداً أن عدداً من مقاطع الفيديو المتداولة للحريق غير دقيقة.

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Source akhbaar24.argaam

