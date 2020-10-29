السعودية اليوم / أكثر من 900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات



القريات 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن " خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

09:48ت م

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القريات 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //09:48ت م0020

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