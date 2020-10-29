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هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف السعودية وألمانيا
جماعة تسمى فوسفوراس تقف خلفها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، اكتشافها ومحاولتها وقف سلسلة هجمات إلكترونية إيرانية، استهدفت أكثر من 100 شخصية بارزة من المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في المملكة.
وبحسب الشركة العالمية فإن جماعة تسمى (فوسفوراس) تقف خلف هذه الهجمات، موضحة أنها مجموعة إيرانية.
وقالت مايكروسوفت في مدونة: “استهدفت فوسفوراس، وهي مجموعة إيرانية، بهذا المخطط المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في السعودية”.
وأضافت الشركة أنها تعتقد أن (فوسفوراس) تشن تلك الهجمات لأغراض جمع المعلومات.
أعلن مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، الخميس الماضي نجاح واشنطن في رصد تهديدات إيرانية للانتخابات الرئاسية والرد عليها سريعًا.
وبحسب راتكليف فإن المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن إيران تتخذ إجراءات للتدخل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 3 نوفمبر المقبل.
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