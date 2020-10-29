تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس

الخميس 29 أكتوبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، رغم تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميا، مع هبوط مؤشر الدولار.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 226.3 ريال (60.31 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، نحو 198.1 ريال (52.4 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 169.73 ريال (44.88 دولار)؛ وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 132.1 ريال (34.8 دولار).

وصعد سعر الأوقية (الأونصة) في السوق السعودية، إلى نحو 7038.75 ريال (1877 دولارات).

أما سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) فارتفع إلى نحو 1584.11 ريال (422.4 دولار).

عالميا استقرت أسعار الذهب دون تغيير عن إغلاق الأربعاء، حيث بلغت الأسعار بالسوق الفورية 1877.07 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. بينما صعد في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% إلى 1878.1 دولار.

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وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% بعد هبوط في تعاملات الأربعاء، تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

والذهب الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم المحتمل سجل ارتفاعا بنسبة 0.3% في الأسبوع الماضي.

وتأتي الارتفاعات بدعم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تهدد بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفعت الأسعار أكثر من 28% منذ بداية العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074 دولارا أمريكيا في أغسطس/ آب الماضي.

ويتحول تركيز الأسواق الآن إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن وجهات نظر متناقضة بشدة بشأن الجائحة في المناظرة الرئاسية النهائية يوم الخميس.

وأعلن عدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا أرقاما قياسية للإصابات بكوفيد-19 مما اضطر البعض لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.