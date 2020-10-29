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شكرا لقرائتكم استمرار أعمال التبريد ومكافحة بؤر حريق السودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استمرار أعمال التبريد ومكافحة بؤر حريق السودة
لا إصابات حتى الآن جراء الحادث
متابعات الخليج 365 - عسير
أعلن الدفاع المدني استمرار أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في حريق السودة بالفرق الراجلة بمدني عسير للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.
وأكد الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس أنه لا إصابات ولله الحمد حتى الآن جراء الحريق.
كما نشر جانباً من جهود مدني عسير أثناء القيام بعملية مسح موقع الحريق بالفرق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد.
وكان مدني عسير قد باشر حريقاً في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة.
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