شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: " لقطع دابر المحتالين بأسماء نسائية لا تكن فريسة العاطفة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه عالم الأبحاث والمسرطنات فهد الخضيري، عدة نصائح لتجنب التعرض للنصب والاحتيال من قبل بعض الحسابات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي. وجه عالم الأبحاث والمسرطنات فهد الخضيري، عدة نصائح لتجنب التعرض للنصب والاحتيال من قبل بعض الحسابات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي. وقال الخضيري: " لقطع دابر المحتالين بأسماء نسائية، لاتكن فريسة العاطفة، ولا تستجيب لأي دعاية وتسويق لأدوية سحرية تبييض، تقوية.....الخ ". وتابع: " لاتستجيب لأي رسالة فيها طلب مال من مجاهيل، أو محتال استخدم معلومات صديقك أو قريبك " .

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