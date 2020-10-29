أمير عسير يقف على موقع حريق السودة بنفسه

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تفقد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال موقع حريق السودة، واطلع على آخر التطورات. تفقد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال موقع حريق السودة، واطلع على آخر التطورات. ووقف أمير عسيرعلى إخماد الحريق، واستعرض مراحل السيطرة عليه بغرفة العمليات الأمنية. Advertisements وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قد أكد أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي إصابة.

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