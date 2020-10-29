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استحوذ قطاع التعليم على الرقم الأعلى من حيث قيمة المصروفات في الربع الثالث من الميزانية المعتمدة لعام 2020، وجاء خلفه القطاع العسكري ثم الصحة والتنمية الاجتماعية، وحلّ قطاع البنود العامة في المركز الرابع.
وبلغت قيمة المصروفات في قطاع التعليم 148.9 مليار بنسبة 77% من إجمالي المعتمد للقطاع في عام 2020، فيما بلغت قيمة مصروفات القطاع العسكري 136.8 مليار بنسبة 75% من إجمالي المعتمد.
أما مصروفات قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية فبلغ 124.3 مليار بنسبة 74% من إجمالي المعتمد، وبلغت مصروفات قطاع البنود العامة 100.6 مليار بنسبة 72% من إجمالي المعتمد.
وجاءت مصروفات باقي القطاعات على النحو التالي: “الإدارة العامة 24.8 مليار بنسبة 89%، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية 80.8 بنسبة 79%، والخدمات البلدية 33.5 مليار بنسبة 63%، والموارد الاقتصادية 37.2 بنسبة 38%، والتجهيزات الأساسية والنقل 38.3 مليار بنسبة 69%”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر قطاع التعليم يتصدر مصروفات الربع الثالث لميزانية 2020.. ويليه “العسكري” و”الصحة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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