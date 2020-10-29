شكرا لمتابعة خبر عن السجن 5 سنوات عقوبة متوقعة للمتحرش بطفل مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): على خلفية تعرض طفل للتحرش في مكة المكرمة، توقّع المستشار القانوني أحمد عجب أن تصل عقوبة الجاني إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 300 ألف ريال، أو بإحداهما، وفقا لنظام مكافحة على خلفية تعرض طفل للتحرش في مكة المكرمة، توقّع المستشار القانوني أحمد عجب أن تصل عقوبة الجاني إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 300 ألف ريال، أو بإحداهما، وفقا لنظام مكافحة التحرش وكانت الجهات الأمنية قد أحالت المتحرش وهو مواطن في العقد السادس إلى النيابة العامة. يذكر أن الطفل المجني عليه يبلغ من العمر 14 عامًا، وقد ظهر في مقطع جديد وهو يبكي متأثرا مما حدث معه، موضحا أنه تمكن من الهرب من المعتدي عليه قبل أن يفعل معه شيئا.

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