حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل بعرض البحر

على بعد 3 أميال بحرية من شعب أم النكوث..

صرح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر. وأكد المقدم عبدالحميد أن الواقعة كانت على بعد 3 أميال بحرية من شعب أم النكوث؛ حيث قُدمت المساعدة اللازمة لهما، وقُطر قاربهما إلى مرسى العزيزية. اقرأ أيضًا: آخرها باتجاه خميس مشيط.. التحالف: دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات حوثية

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