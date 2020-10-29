السعودية اليوم / البرازيل تسجل 510 وفيات جديدة بكوفيد-19



ريو دي جانيرو 11ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 و28629 إصابة جديدة بالمرض.

وسجلت البرازيل حوالي 5.5 مليون حالة إصابة بالفيروس و158 ألفا و456 حالة وفاة.

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03:59ت م

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