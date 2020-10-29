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ريما بنت بندر: لماذا الاحتفاء بأول سيدة تنجز شيئًا ما.. المرأة نصف المجتمع!
دعم المرأة لا يمكن وصفه بأنه أمر محبذ فقط بل هو أمر واجب فعله
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، أمس الأربعاء، المجتمع إلى التوقف عن الاحتفاء بأول سيدة تنجز شيئًا ما، مشددةً على أن المرأة نصف المجتمع.
وقالت الأميرة ريما، خلال مشاركتها في حوار عن بعد، ضمن قمة مجموعة العشرين B20: إنها تود أن توضح رسالتها بأن مساعدة النساء ليس لها علاقة بالأعمال؛ لأن دعمهن أمر أساسي وهو ما يجب أن نقوم به.
وأضافت بأن دعم المرأة لا يمكن وصفه بأنه أمر محبذ فقط، بل هو أمر واجب فعله، مشيرةً إلى أنه لا يمكن أن يبقى نصف المجتمع غير منخرط في الحياة وليس لديه سبيل للنجاح.
كما شدّدت على أنه يجب الاعتراف أن عددًا كبيرًا من النساء هن أمهات الجيل المقبل، لذلك يجب أن يكون لديهن القدرة على أن يظهرن لأولادهن وبناتهن ماذا يعني التطور الإيجابي.
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