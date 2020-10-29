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أمريكا تسجل 72 ألف إصابة و901 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

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2020-10-29

أمريكا تسجل 72 ألف إصابة و901 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

حالات الإصابة تقترب من 9 ملايين حالة

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة نتيجة .

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 8,752,794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 225,985 حالة وفاة.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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