شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل بعرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صرح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج عبدالحميد ، أن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر ، وذلك على بعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث ، حيث قُدمت المساعدة اللازمة لهما ، وقُطر قاربهما إلى مرسى العزيزية. صرح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج عبدالحميد ، أن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر ، وذلك على بعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث ، حيث قُدمت المساعدة اللازمة لهما ، وقُطر قاربهما إلى مرسى العزيزية.

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