بالفيديو .. وكيل وزارة المالية يتحدّث عن رفع ضريبة القيمة المضافة.. وهل يُمكن مراجعتها مستقبلاً؟

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تحدّث وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية سعد الشهراني، عن سبب رفع ضريبة القيمة المضافة وأجاب عن إمكانية مراجعتها مستقبلاً.

وأوضح في لقاء على “الإخبارية”، أنه يجب التعامل مع كل مرحلة يمر بها الاقتصاد السعودي بتقييم وتحديثات معينة، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية الحالية.

وأضاف بأن الحكومة ملتزمة بمستهدفات مالية واجتماعية وأهمها الاستقرار المالي والاستدامة المالية، فعند التخطيط المالي للميزانية العامة للدولة لا يتم النظر فقط للعام الحالي أو القادم.

وبيّن أن ذلك يأتي للمحافظة على استمرار المكتسبات الحالية والسابقة للأجيال القادمة، وأيضاً لتجنب أي مخاطر قد تنشأ أثناء الجائحة أو ما بعد الجائحة.

وأشار إلى أنه من منطلق عدم اليقين في وقت محدد لانتهاء الجائحة، فإنه يجب إيجاد مصادر إيرادات منتظمة ومستدامة لتمويل هذه المشاريع الاجتماعية والاقتصادية وعدم اللجوء للخروج من الاستقرار المالي.

وقال إن الحكومة عملت على إعادة الأولويات في الإنفاق وتوجيهها للمستحقين، ما يضمن توازنا ماليا اقتصاديا، وأيضاً لمواجهة أي أزمات في أسواق النفط.

وأكد أنه يجب إيجاد مصادر أو إجراءات أقل ضرراً على المجتمع لتمويل الاقتصاد السعودي، وعليه قامت المملكة باتخاذ تلك الإجراءات للمحافظة على الاقتصاد للمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة 2030.