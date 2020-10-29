آخرها باتجاه خميس مشيط.. التحالف: دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات حوثية

صرح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم الأربعاء، من تدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه جازان ونجران وخميس مشيط و6 مسيرات مفخخة حوثية، مشيرًا إلى إحباط كل المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة.

وقال العقيد المالكي في تصريحات لقناة الإخبارية: إن هناك محاولات مستميتة من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين، مؤكدًا أن الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية وأن وضع الحوثيين على الأرض في مأرب والجوف يائس وتعيس وتمت إبادة تعزيزاتهم في مأرب والجوف.

وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي نصر في الجوف، مشيرًا إلى أن أكثر من 300 عنصر تخسرهم الميليشيا الإرهابية يوميا في مأرب والجوف.

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وأكد المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن إملاءات الحرس الثوري الإيراني واضحة في صنعاء المحتلة، مؤكدًا أن قوات التحالف مستمرة في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية الإرهابية.

واختتم قائلًا: «لن يكون هناك أي صبر على الحوثيين في حال أصيب أي مدني»، موضحًا أن «العلاقة معروفة بين الميليشيا الحوثية والقاعدة وداعش».

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