السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة يعقد اختبارات البرامج الإعدادية بفروعه القريبة من الدارسين



الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

انتهى معهد الإدارة العامة من عقد اختبارات البرامج الإعدادية (رجالية/ نسائية) في مقرات المعهد بفروعه المختلفة الأقرب جغرافياً للدارسين والدارسات في مناطق المملكة.

وأكد مدير عام شؤون المتدربين بالمعهد عبدالرحمن المالكي بأن هذا القرار جاء بتوجيه من معالي مدير عام معهد الإدارة، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - بالتيسير على المواطنين والمواطنات في ظل الظروف والإجراءات الراهنة المتبعة والمتعلقة بجائحة

وأشار المالكي إلى أن هذه التسهيلات تأتي مراعاة من المعهد لتخفيف الأعباء عن دارسي البرامج الإعدادية، وتجنيبهم عناء السفر، والتكاليف المادية لأداء هذه الاختبارات بحيث يؤدون اختباراتهم في فروع المعهد سواء للرجال أو النساء القريبة من مناطق سكنهم حسب رغبتهم.

// انتهى //

01:12ت م

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الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسانتهى معهد الإدارة العامة من عقد اختبارات البرامج الإعدادية (رجالية/ نسائية) في مقرات المعهد بفروعه المختلفة الأقرب جغرافياً للدارسين والدارسات في مناطق المملكة.وأكد مدير عام شؤون المتدربين بالمعهد عبدالرحمن المالكي بأن هذا القرار جاء بتوجيه من معالي مدير عام معهد الإدارة، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - بالتيسير على المواطنين والمواطنات في ظل الظروف والإجراءات الراهنة المتبعة والمتعلقة بجائحة كورونا وأشار المالكي إلى أن هذه التسهيلات تأتي مراعاة من المعهد لتخفيف الأعباء عن دارسي البرامج الإعدادية، وتجنيبهم عناء السفر، والتكاليف المادية لأداء هذه الاختبارات بحيث يؤدون اختباراتهم في فروع المعهد سواء للرجال أو النساء القريبة من مناطق سكنهم حسب رغبتهم.// انتهى //01:12ت م0240

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