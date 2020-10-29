السعودية اليوم / ليبيا تسجل 11 وفاة و 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



طرابلس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر020 2 واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة, وعدد الوفيات إلى 823 شخصا بالمرض.

// انتهى //

23:38ت م

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طرابلس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر020 2 واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.وأفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة, وعدد الوفيات إلى 823 شخصا بالمرض.// انتهى //23:38ت م0227

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