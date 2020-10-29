السعودية | جامعة المؤسس.. الأولى عربيا والـ 143 عالميا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس.. الأولى عربيا والـ 143 عالميا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:26 صباحًا, 29 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض كشفت جامعة الملك عبدالعزيز، وفق تصنيف الجامعات العالمية “Qs” لعام 2020- 2021م.

وأوضحت أنها حصلت على المركز الأول عربياً والمركز الـ143 عالمياً، فيما حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المركز الـ 186 عالمياً.

وحصلت جامعة الملك سعود على المركز الـ287، ونالت جامعة أم القرى المركز الـ474 عالمياً والرابعة في المملكة.

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