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فرض حالة الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا
سجلت أكثر من 36 ألف إصابة جديدة في يوم واحد
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أن جميع المناطق في فرنسا في حالة تأهب قصوى، وذلك على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.
وقال ماكرون في كلمة تلفزيونية: إن “وباء فيروس كورونا ينتشر بسرع أسرع ونحتاج إلى إجراءات جديدة لمواجهته”، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا سجلت خلال اليوم الماضي أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مضيفًا: “لم نتصرف كما يجب لمنع تفشي فيروس كورونا”.
وأشار ماكرون إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون أسوأ من التي سبقتها.
وأعلن ماكرون فرض الإغلاق العام في البلاد ابتداء من يوم الجمعة، لكنه أشار إلى أن هذا الإغلاق سيختلف الإغلاق السابق الذي تم الإعلان عنه في الموجة الأولى، موضحًا أن المصانع والمصالح الأساسية ستظل مفتوحة، بينما سيتم إغلاق جميع المؤسسات غير الأساسية.
ولفت ماكرون إلى أنه سيتم تعميم التعليم عن بعد حيث لن يسمح لطلاب الجامعات والمدارس الذهاب إلى جامعاتهم أو مدارسهم بعد الآن.
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