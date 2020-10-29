شكرا لقرائتكم مرور جدة يضبط قائد المركبة المتهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-29 مرور جدة يضبط قائد المركبة المتهور متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط قائد مركبة نشر مقاطع عبر مواقع التواصل وهو يقود بسرعة جنونية. وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: تمكن مرور محافظة جدة من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. Advertisements وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرور جدة يضبط قائد المركبة المتهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.