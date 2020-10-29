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محمد بن مسعود - الدمام - أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نواف العابد ( القادم من نادي الهلال ) جاهزيته لمشاركة فريقه الجديد أمام النصر في ختام الجولة الثالثة "رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الشباب قد أجرى مراناً مساء اليوم الأربعاء بقيادة المدير الفني "بيدرو "، حيث تم توزيع اللاعبين إلى 3 مجموعات لتطبيق الجمل الفنية لمدة ساعتين، من أجل رفع مستوى اللياقة.
الجدير بالذكر أن الشباب يواجه النصر وهو في المركز الخامس بـ4 نقاط.
120 دقيقة تجهز الشباب لمواجهة النصر.. والعابد جاهز للمواجهةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-28
أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نواف العابد ( القادم من نادي الهلال ) جاهزيته لمشاركة فريقه الجديد أمام النصر في ختام الجولة الثالثة "رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الشباب قد أجرى مراناً مساء اليوم الأربعاء بقيادة المدير الفني "بيدرو "، حيث تم توزيع اللاعبين إلى 3 مجموعات لتطبيق الجمل الفنية لمدة ساعتين، من أجل رفع مستوى اللياقة.
الجدير بالذكر أن الشباب يواجه النصر وهو في المركز الخامس بـ4 نقاط.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:06 PM
أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نواف العابد ( القادم من نادي الهلال ) جاهزيته لمشاركة فريقه الجديد أمام النصر في ختام الجولة الثالثة "رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الشباب قد أجرى مراناً مساء اليوم الأربعاء بقيادة المدير الفني "بيدرو "، حيث تم توزيع اللاعبين إلى 3 مجموعات لتطبيق الجمل الفنية لمدة ساعتين، من أجل رفع مستوى اللياقة.
الجدير بالذكر أن الشباب يواجه النصر وهو في المركز الخامس بـ4 نقاط.
، 120 دقيقة تجهز الشباب لمواجهة النصر.. والعابد جاهز للمواجهة ،
المصدر : الخليج 365
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