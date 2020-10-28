شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: السيطرة على ‎حريق السودة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الداخلية، السيطرة على حريق السودة دون تسجيل أي إصابات. وفق قناة "الإخبارية". وكان الدفاع المدني في عسير قال عبر "تويتر"، إنه يطبق خطط محاصرة ومكافحة الحريق، ومنع انتشاره، وهو تحت السيطرة دون تسجيل إصابات.

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