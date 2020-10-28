الدول المسموح للسعوديين السفر إليها وسط تفشي كورونا

بدأت المملكة العربية السعودية باستئناف رحلاتها الدولية بشكل تدريجي منذ 15 سبتمبر الماضي، وقد قررت المملكة أن تكون عودة حركة الطيران الدولي بشكل تدريجي، ولفئات معينة تم استثنائها من قيود حظر السفر، وذلك إلى حين زوال فيروس كورونا، أو على ظهور لقاح مناسب على الأقل .

ومؤخرًا أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها لرفع قيود سفر السعوديين من وإلى المملكة بشكل كامل بداية من 1 يناير 2012 ، وذلك على جميع طرق النقل البرية والبحرية والجوية، وحتى ذلك الحين دعونا نتعرف على الدول المتاح السفر إليها للسعوديين في ظل تفشي فيروس كورونا .

من هم المسموح لهم بمغادرة السعودية ؟

من السعوديين مسموح لكل من : ( الموظفون الحكوميون المكلفون بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية، والعاملين في وظائف دائمة خارج المملكة، ورجال الأعمال، والمرضي الذين هم بحاجة لعلاج خارج المملكة، والطلاب المبتعثون، والطلاب الذي يدرسون بالخارج على حسابهم الخاص، المواطنين الذين لديهم حالات إنسانية طارئة مثل وفاة قريب من الدرجة الأولى خارج المملكة، أو بغرض شمل لم الأسرة مع أفرادها خارج المملكة .)

غير السعوديين : تسمح المملكة العربية السعودية بدخول وخروج مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، بشرط تقديم ما يثبت خلو المسافر من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إجراء اختبار PCR بمدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة من لحظة الوصول للمملكة .

إجراءات السفر في ظل أزمة كورونا

مع بدء العودة لحركة الطيران الدولي، وضعت كل دولة شروطها الخاصة لاستقبال المسافرين، كنوع من الحماية والسيطرة على تفشي فيروس كورونا داخل أراضيها، ومخالفة أي شرط من هذه الشروط ، أو عدم الالتزام بكافة إجراءات السفر الجديدة ، قد يعرض المسافر لإلغاء رحلته ومنعه من الصعود إلى الطائرة، لذا يجب الالتزام بما يلي :

إجراء اختبار PCR في مركز معتمد وتقديم نتيجة سلبية ضمن أوراق السفر .

الالتزام بإجراء الاختبار بساعات محددة قبل موعد الرحلة، هذه الساعات تختلف من دولة لأخرى ويجب الالتزام بها حتى لا يتم منع المسافر من الصعود إلى الطائرة .

يشترط ارتداء الكمامة طوال الرحلة ولا يسمح بخلعها إلا في وقت تناول الطعام فقط .

يجب على المسافر الحضور في المطار قبل موعد الرحلة بمدة لا تقل عن 4 ساعات .

تفرض بعض الدول على المسافرين إليها الالتزام بالحجر الصحي فور وصولهم، ومن يخالف هذا الاجراء سيتم معاقبته قانونيًا وفقًا لقانون الدولة التي يتواجد فيها .

الدول المسموح السفر إليها من السعودية وسط كورونا

فتحت معظم دول العالم أبوابها للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، حديثنا هنا عن الشروط التي وضعتها الدول للسعوديين أو المسافرين من السعودية إليها في ظل انتشار فيروس كورونا :

مصر : مسموح بالسفر للسعوديين أو المقيمين بالسعودية الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل / أو تأشيرة زيارة سارية / أو حاملي تأشيرة إقامة سارية ، بالسفر إلى مصر، بشرط إجراء اختبار PCR وتقديم نتيجة سلبية من مركز معتمد، مع ضرورة ألا يكون مر على الاختبار أكثر من 72 ساعة قبل موعد الرحلة .

لبنان : يجب على القادمين من السعودية تعبئة النموذج الطبي عبر الإنترنت قبل الوصول، بالإضافة إلى تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR وألا يكون تجاوز 96 ساعة قبل موعد الوصول، ويتم تخيير المسافرين عند الوصول إما لإجراء الاختبار مجددًا على نفقتهم الخاصة، أو الالتزام بحجر صحي ذاتي لمدة 10 أيام .

الكويت : يسمح للمواطنين السعوديين بدخول الكويت بشرط إجراء اختبار PCR والحصول على نتيجة سلبية، مع مراعاة ألا يتجاوز الاختبار الـ 96 ساعة قبل موعد الوصول، كما يجب على جميع المسافرين التسجيل في تطبيق كويت مسافر للحصول على باركود خاص به .





البحرين : تلزم البحرين جميع القادمين من المملكة العربية السعودية بإجراء اختبار PCR عند الوصول بتكلفة 30 دينار بحريني، ثم إلزامهم بحجر صحي ذاتي لمدة 10 أيام من تاريخ الوصول، وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي يخضع المسافرين لاختبار PCR مرة أخرى للتأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا .

الإمارات : يُسمح لمواطني المملكة العربية بالدخول بجواز سفرهم فقط، ولن يسمح بالدخول لمن يحمل بطاقة الهوية الوطنية، مع مراعاة ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ثلاثة أشهر .

يشترط على جميع القادمين من السعودية اجراء اختبار PCR وتقديم نتيجة سلبية من مركز معتمد، ويجب ألا تتجاوز النتيجة الـ 96 ساعة قبل الرحلة، كما يشترط أيضًا على جميع المسافرين إلى دبي تحميل تطبيق "COVID-19 DXB" وتعبئة المعلومات المطلوبة قبل الوصول، بينما المسافرين إلى أبو ظبي يشترط تحميل تطبيق ALHOSN.

كما سيخضع جميع القادمين من السعودية للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ الوصول .

سلطنة عمان : يُسمح للمواطنين السعوديين دخول سلطنة عمان بدون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط أن يكون لدى المسافر تأمين صحي يغطي تكلفة علاج الإصابة بفيروس كورونا لمدة شهر واحد على الأقل .

مع العلم أن جميع القادمين من السعودية سيتم خضوعهم لاختبار PCR للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ومن ستزيد إقامتهم عن أسبوع سيتم فرض حجر صحي إلزامي عليهم لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، بالإضافة إلى إلزامهم بارتداء سوار خاص بمتابعة فيروس كورونا .

العراق : يشترط على جميع القادمين من السعودية تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR بصلاحية لا تتجاوز الـ 48 ساعة من موعد الوصول، كما يتم إلزام المسافرين لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوعين كاملين .

الأردن : يجب على جميع القادمين من السعودية تقديم نموذج الإفصاح ونموذج المحدد على الانترنت والحصول على الكود السريع أيضًا، وبدون تقديم هذه النماذج سيتم المنع من السفر، بالإضافة إلى تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR خلال 120 ساعة من موعد انطلاق الرحلة، بالإضافة إلى الالتزام بضرورة إجراء الاختبار مرة أخرى عند الوصول، كما يشترط الحصول على تأمين طبي يغطي تكلفة الإصابة بفيروس كورونا .

كما يتم إخضاع جميع القادمين من السعودية لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوع من لحظة الوصول .

السودان : يشترط على القادمين من السعودية إجراء اختبار PCR قبل موعد الوصول بـ 96 ساعة وتقديم نتيجة سلبية، مع مراعاة أن يتم إجراء الاختبار في مركز معتمد بالسعودية .

كينيا : تشترط كينيا على القادمين من السعودية تقديم PCR بنتيجة سلبية، على أن يكون تم إجراء الاختبار قبل السفر بمدة لا تتجاوز 96 ساعة، مع ضرورة تعبئة نموذج المراقبة الصحية قبل السفر .

نيجريا : تشترط نيجيريا على القادمين من السعودية تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR بشرط ألا يكون تجاوزت نتيجة الاختبار الأسبوعين قبل موعد السفر، بالإضافة إلى إلزامهم بتعبئة نموذج التعهد الصحي، وخضوعهم للحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين كاملين من تاريخ الوصول .

إثيوبيا : يشترط على جميع القادمين من السعودية تعبئة نموذج الإقرار الصحي، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية، مع مراعاة ألا تتجاوز صلاحية الاختبار 120 ساعة قبل موعد الرحلة، ويشترط إجراء الاختبار في إحدى المراكز المعتمدة بالسعودية .

الولايات المتحدة الأمريكية : تشترط على القادمين من السعودية تقديم نموذج السفر الصحي عبر الانترنت عند الوصول، بالإضافة إلى الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين كاملين من يوم الوصول .

سريلانكا : تشترط على المسافرين السعوديين تعبئة نموذج الإقرار الصحي قبل الوصول .

المملكة المتحدة : يشترط على القادمين من السعودية إكمال نموذج محدد الركاب الالكتروني قبل دخول المملكة المتحدة وذلك من الموقع الالكتروني الخاص بالمملكة المتحدة، ويتم إلزام المسافرين بحجر صحي ذاتي فور وصولهم لمدة 14 يوم .

هولندا : لا تشترط هولندا إجراء اختبار PCR ، لكنها تشترط تعبئة نموذج الإفصاح الصحي قبل الصعود إلى الطائرة، كما تلزم جميع المسافرين بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 10 أيام من يوم الوصول .

سويسرا : يشترط على جميع القادمين من السعودية الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام من يوم الوصول، ومن لم يلتزم بالحجر الصحي سيتم معاقبته بفرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري .

ألمانيا : يشترط على مواطني السعودية إجراء اختبار PCR وتقديم نتيجة سلبية بـ 48 ساعة قبل موعد السفر، بالإضافة إلى تعبئة نموذج تحديد موقع الراكب وتسليمه إلى السلطات في المطار عند الوصول، كما يتم إخضاعهم عند الوصول للحجر الصحي .

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ايطاليا : غير مسموح بالسفر إلى ايطاليا إلا للعمل أو العلاج أو الدراسة، ويجب على القادمين من السعودية الالتزام بتعبئة نموذج الإفصاح الذاتي، بالإضافة إلى نموذج سبب دخول إيطاليا، كما يتم إخضاع جميع القادمين من السعودية للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً .

فرنسا : تسمح فرنسا بدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية بعد استيفاء هذه الشروط؛ أولًا على كل مسافر تعبئة بيان القسم بأنه لم تظهر عليه أعراض فيروس، ثانيًا تعبئة نموذج استثناء السفر والذي على أساسه يسمح للمسافر بدخول فرنسا، وأخيرًا إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية بشرط ألا تكون تجاوزت صلاحيته 72 ساعة من موعد الرحلة .

باكستان : لا تشترط باكستان إجراء فحص PCR للقادمين من السعودية، ولكن تشترط تحميل تطبيق PASS TRACK وتعبئة البيانات المطلوبة قبل السفر، بالإضافة إلى تعبئة نموذج الإفصاح الصحي .

الصين : يشترط على القادمين من السعودية تقديم نتيجة كلًا من اختبار PCR واختبار Blood IgG على أن يكون تم إجراءهما في أحد المراكز الصحية لدى سفارة الصين، وألا يكون مر على النتيجة أكثر من 48 ساعة من موعد الرحلة .

كما يشترط إرسال صورة من كلًا من جواز السفر ونتيجة الاختبارات، بالإضافة إلى نموذج تعهد الالتزام، على البريد الالكتروني لسفارة الصين للحصول على موافقة السفر .

المراكز المعتمدة لإجراء اختبار PCR في السعودية

الرياض :

شركة سمارت لاب

مجموعة الحبيب الطبية

مختبر الفارابي

مختبر دلتا الطبية

مختبر مستشفى ومركز الدارة الطبي

مختبرات البرج الطبية

مختبرات العرب الطبية

مستشفى الحياة الوطني

مستشفى المركز التخصصي الطبي ومستشفى دلة .

جدة :

المركز الطبي الدولي .

مختبر دار الطب للتحاليل الطبية .

مختبر سليمان عبد القادر فقيه .

مختبر مستشفى غسان نجيب فرعون .

مستشفى جدة الأهلي .

وأخيرًا مختبرات البرج الطبية .

مراكز أخرى :

مجمع عيادات شركة دار العافية الطبي بمدينة الدمام

مجموعة الحبيب الطبية بالشرقية والقصيم

مختبرات البرج الطبية بمدينة خميس شميط والدمام وتبوك

مستشفى الموسى التخصصي بمدينة الاحساء .

طرق الوقاية من فيروس كورونا

حفاظا على سلامتكم وسلامة ذويكم أثناء السفر، يجب الالتزام بما يلي :

- الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين في المطار وفي الطائرات أيضًا .

- الالتزام بارتداء الكمامة طوال الرحلة .

- غسل وتعقيم اليدين باستمرار .

- تجنب لمس الأنف والعينين .

في النهاية نتمنى لكم رحلة سالمة وآمنة، خالية من أية مخاطر .

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