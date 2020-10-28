السعودية اليوم / المغرب تسجل 3985 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 11 ربيع الأول 1442 هـ موافق 28 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المغرب 3985 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 61 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 3506، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 171 ألفاً و591.

// انتهى //

21:18ت م

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الرباط 11 ربيع الأول 1442 هـ موافق 28 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب 3985 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا اليوم ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في المغرب إلى 207 آلاف و718.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 61 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 3506، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 171 ألفاً و591.// انتهى //21:18ت م0197

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