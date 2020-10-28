السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية: القبض على تسعة مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين



الأحساء 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على ثمانية مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومُقيم واحد من الجنسية الهندية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن سكنهم بمحافظة الأحساء وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضُبط بحوزتهم (37557) شريحة لشركات اتصالات محلية، و(155) جهاز جوال، وأجهزة حاسب آلي محمول، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

// انتهى //

21:17ت م

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