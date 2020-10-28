

عرعر 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

استضافت جامعة الحدود الشمالية اليوم ورشة عمل عن حماية المال العام -عبر الاتصال المرئي- بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ضمن مبادرة "وطننا أمانة" المرحلة الثانية، التي أطلقتها الهيئة تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".

وتهدف فعاليات الورشة إلى التوعية بمفهوم المال العام والأنظمة ذات العلاقة، ومناقشة عدد من المحاور كالتعريف بمفهوم حماية المال العام، ومناقشة الأنظمة والآليات المتعلقة بحماية المال العام، والاعتداء على أراضي الدولة، وأساليب الرقابة على المال العام، ونظام مباشرة الأموال العامة.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد الشهري , أن الجامعة تسعى لتنويع مصادر الدخل والمتابعة والرقابة المالية باستخدام أحدث التقنيات والبرامج المحوسبة، وتوجيه الإنفاق إلى أولويات التحسين والتطوير الأكاديمي وتعزيز مكانة وسمعة الجامعة العلمية وتوطين وسعودة الوظائف بنسب مرتفعة .

// انتهى //

19:15ت م

0179





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "جامعة الشمالية" تستضيف ورشة عمل عن حماية المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.