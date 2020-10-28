السعودية | الأمير سلطان بن سلمان يلتقي افتراضياً بسفير جمهورية المجر لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:05 مساءً, 28 أكتوبر 2020 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم بسفير جمهورية المجر المعين لدى المملكة بالاش شلماسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما بُحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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