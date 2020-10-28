2020-10-28

نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لتلقي العلاج من كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، نقل الرئيس عبدالمجيد تبون إلى ألمانيا، لإجراء بعض الفحوصات الطبية ولاستكمال العلاج من فيروس كورونا بعد دخوله الحجر الصحي أمس.

وأعلنت السلطات الجزائرية، أمس الثلاثاء، نقل الرئيس عبدالمجيد تبون، إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

ووفقًا لصحيفة “الشروق” الجزائرية، أضافت أنه يزاول عمله من مكان علاجه بالمستشفى.

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وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت السبت الماضي، أن الرئيس عبدالمجيد تبون، سيخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام بسبب إصابة عدد من موظفي الرئاسة ورئاسة الحكومة بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة الجزائرية- في بيان لها- أنه “بعدما تبين أن العديد من القيادات برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ونصح الطاقم الطبي للرئاسة، الرئيس عبدالمجيد تبون، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020”.

وأكد الرئيس الجزائري تبون، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن حالته الصحية جيدة وأنه يمارس عمله عن بعد.



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