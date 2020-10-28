، "آل سلامة": قرار صرف 500 ألف لذوي المتوفَّى بسبب "كورونا" يؤكد مكانة السعودية العالمية في حقوق الإنسان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة، بقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - أمس، المتضمن صرف مبلغ قدره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، سعوديًّا كان أو غير سعودي.

وقال "آل سلامة": "هذا القرار يؤكد مكانة السعودية العالمية في حقوق الإنسان، واحترامها لكل من يعيش داخل أرض هذا الوطن المبارك، واحترامهم للنفس دون التفريق بين عرق أو جنسية أو غيرها؛ وهذا يجعلنا نفخر بقيادتنا الرشيدة -حفظها الله - وقراراتها الموفَّقة دائمًا لخدمة الإنسان في المقام الأول دون التفريق بين هذا وذاك. وشكرنا عظيم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على كل ما يقومان به -حفظهما الله-".