بالصور.. إجراء تجارب بميدان بلدية القصب للرياضات اللاسلكية

بحضور رئيس بلدية القصب غشيم فهد الدغيشم قام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بإجراء تجارب ميدانية بميدان بلدية القصب للرياضات اللاسلكية (تحكم) واختبار الابتكارات التقنية والأنظمة الدفاعية التي يتم إنتاجها بمعامل ومختبرات المركز على أيادٍ سعودية.

وتم خلال الزيارة للميدان شرح للابتكارات والتقنيات والبحوث التي يجريها المركز والتي تسهم في دفع عجلة الإبداع والابتكار لتطوير التقنيات الدفاعية والأمنية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة (2030).

هذا وأشاد رئيس بلدية القصب دغيشم فهد الدغيشم بالعمل الرائع الذي يقوم به المركز من عمل، وابتكارات، وبحوث، وتجارب في المجال الأمني، مؤكدًا أن بلدية القصب على استعداد دائم على تقديم الدعم الكامل للمركز لما فيه خدمة للوطن وأمنه.

هذا وقدم فريق مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية شكره لرئيس بلدية القصب على إتاحة إجراء التجارب في ميدان بلدية القصب للرياضات اللاسلكية، وتقديم المساندة اللوجستية المستمرة.