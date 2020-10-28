«الصحة» تكشف خريطة حالات التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا، مسجلة شفاء 71 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 332550 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، و433 حالة أمس.

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بـ60 حالة، وتم شفاء 43 في المدينة المنورة، 20 في الدمام، 19 في المبرز، 17 في خيبر، 14 في ينبع، 13 في الهفوف، 12 في حائل وبريدة، 11 في وادي الدواسر، 10 في أبها وجدة، 7 في عنيزة والقطيف، 6 في نجران والمجمعة وبللسمر، 5 في الطائف والجبيل والكامل، 4 في الدلم وعيون الجواء والبكيرية والنعيرية والخفجي، 3 في الأسياح وبدر الجنوب وعرعر والمزاحمية والعيص.

كما تعافت حالتان في كل الخبر والزلفي والخرمة والمخواة وقصيباء ورياض الخبراء والحناكية والخرج، وحالة واحدة في كل من موقق وخليص وعقلة الصقور وتبوك وجازان والظهران وضرية والقيصومة وضرما والمويه وشرورة وظهران الجنوب والقنفذة وأملج والوجه وحفر الباطن والمذنب وفيفا وخميس مشيط ورجال المع وأضم والقريع والبشائر.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، في المملكة.

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وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 346047، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 332550.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5348 حالة، فقد تم تسجيل 19 حالة وفاة و433 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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