بنك التنمية الاجتماعية يكشف الإجراءات المتبعة عند التعثر عن السداد

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الإجراءات المتبعة حال تعثر العميل عن سداد القرض أو إلتزاماته تجاه البنك.

وقال بنك التنمية الاجتماعية، ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه الموثق بموقع تويتر، إنه في حال تعثر العميل عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين، يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط وألا يتم إيقافه إلا باستيفاء كامل مبلغ التمويل.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح الإجراءات

وأكد بنك التنمية الاجتماعية، أنه إذا تعثر العميل عن السداد لشهرين متتالين أو منفصلين ولم يكن موظفًا حكومي أو يالقطاع الخاص يجب إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة ، ويتم استقطاع القسط الشهري منه كضامن.

أما إذا كان العميل المتعثر موظفًا يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط حتى انتهاء السداد .

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وإذا كان موظفًا حكوميًّا يتم حسم القسط شهريًّا من جهة العمل، وإذا كان يعمل بالقطاع الخاص أو ليس لديهم عمل، فيتم السداد بشكل شهري من خلال نظام سداد للمدفوعات .

برامج بنك التنمية الاجتماعية

ولفت بنك التنمية الاجتماعية، إلى أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

وأسهمت برامج بنك التنمية الاجتماعية، حتى منتصف العام الجاري 2020م في دعم وتمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة، منها قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، فضلًا عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.

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