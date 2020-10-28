شرطة الرياض تطيح بـ5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة في شرائح الاتصال

من الجنسية البنجلاديشية

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والخامس من العم، تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من مقرِّ عملهم بأحد المتاجر بمدينة الرياض وكرًا لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم (2278) شريحة لشركات مشغلة للاتصالات بالمملكة، و(29) جهاز قارئ بيانات و(22) جهاز جوال و(4) أجهزة قارئ للبصمات، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: القبض على مواطِنين لاعتدائهم على متجر تموينات تحت تهديد السلاح بالرياض

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