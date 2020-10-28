شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل بمديرية الجوازات على رتبة (جندي) رجال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال. وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23 / 3 / 1442هـ على الرابط التالي : https://jobs.sa .

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