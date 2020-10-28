شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : تدمير 6 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، اعتراض وتدمير عدد (٦) طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من ايران باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير عدد (٦) طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية بطريقة ممنهجه و متعمده لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمملكة .

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وأوضح العقيد المالكي استمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية ، وان تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وبين العقيد المالكي ان هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين ، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية وخاصة في محافظتي (مأرب) و(الجوف).

وأكد العقيد المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتيه اللازمة لحمايه المدنيين والاعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذه لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والاعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.