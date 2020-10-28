خوجة: منح نصف مليون لذوي متوفي كورونا يجسد إنسانية الملك سلمان 

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

عبر أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق خوجة، عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بفيروس كورونا للعاملين بالقطاع الصحي.

في السراء والضراء:

وقال خوجة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن قرار ملك الإنسانية يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك وقوف القيادة الرشيدة إلى جانب أبناء شعبها في السراء والضراء وهذا غير مستغرب من ملك الإنسانية بصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بفيروس كورونا للعاملين بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أم عسكريًّا، وسعوديًّا كان أم غير سعودي.

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تخفيف من التداعيات:

وتابع أن المملكة تعاملت مع جائحة كورونا بكل حكمة واقتدار وإنسانية، وبتوجيهات القيادة أطلقت العديد من المبادرات والقرارات الحكيمة من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة على جميع من يعيش في الوطن الغالي دون تفرقة بين مواطن ووافد.

تسخير كل الإمكانات:

وأكد خوجة أن الإجراءات الاحترازية التي تمت لمواجهة هذا الفيروس الذي اجتاح العالم، أكدت حكمة القيادة ونظرتها العميقة تجاه الوباء بالمستوى المناسب، ووضع الترتيبات الكفيلة بالتصدي له، وتسخير كل الإمكانات وعمل الإجراءات المميزة اللازمة على مختلف المستويات.

وأضاف أن تعاون جميع الجهات والعمل بروح الفريق الواحد أثمر عن نتائج إيجابية في محاصرة الفيروس، إذ وضعت الدولة كل إمكاناتها للتقليل من هذا الخطر وتطويقه في أضيق نطاق حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين، ووفرت كل الاحتياجات الطبية اللازمة، وقدمت الخدمات الطبية الوقائية أو العلاجية على مستوى رفيع.

قرار مجلس الوزراء:

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أم عسكريًّا، وسعوديًّا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ(الفيروس) في 7/ 7/ 1441هـ.



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