معسكر أكاديمي لتنمية قدرات الشباب بالبرمجيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية «معسكر همة للأبحاث والتطوير» كإحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى بناء القدرات الرقمية الوطنية، عبر التسجيل في معسكر تدريبي مكثف بالشراكة مع نوكيا يهتم بالأبحاث والتطوير، سعيا لتحقيق رؤية 2030.

ويعنى المعسكر ببناء وتأهيل المواهب الشابة في مجال أتمتة تطوير البرمجيات باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات لتنمية القدرات الوطنية رقميا لتكون متكافئة مع نظيراتها العالمية، من خلال تقديم منتجات مبتكرة وتقنيات جديدة، ودعم التحسينات.

ويهدف إلى ربط مخرجات التعليم الأكاديمي مع متطلبات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأهيل الكفاءات التقنية لمهندسي اختبار أتمتة تطوير برمجيات شبكات الاتصالات، وتمهين متخصصين وخبراء في مجال أتمتة تطوير برمجيات شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية ذات جودة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويقدم البرنامج للمتدربين مميزات تتمثل في تدريب نوعي مكثف في مجال أتمتة تطوير برمجيات شبكات الاتصالات، وإرشاد مهني من خبراء مهنيين، والحصول على شهادات مهنية نوعية، وتعزيز فرصة حصولهم على وظيفة في مجال أتمتة تطوير برمجيات شبكات الاتصالات، فيما يشترط على المتقدمين من الكوادر الوطنية إتقان اللغة الإنجليزية، والتفرغ للبرنامج، مع توفر درجة البكالوريوس أو أعلى في أحد التخصصات التقنية أو المعلوماتية، وتتمثل مرحلة القبول في اجتياز مرحلة التحديات والمهارات التقنية.

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ويأتي إطلاق المعسكر، خامس معسكرات الهمم الرقمية متوائما مع مبادرة مهارات المستقبل التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي. وحثت الأكاديمية خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية بالتسجيل عبر الرابط المخصص.

ويأتي هذا البرنامج امتدادا للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع شركة نوكيا في 2019، بهدف توفير فرص جديدة للشراكة وفتح آفاق واسعة وعالمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تضمنت الاتفاقية استحداث برامج تدريبية لتنمية المواهب المحلية والتعاون فيما يخص حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس ((5G وإنترنت الأشياء (IOT)، علاوة على دعم الوزارة لنوكيا في البرامج المشتركة، والتي من بينها برامج الأكاديمية السعودية الرقمية.

عن البرنامج: