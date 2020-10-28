، باحثون ومختصّون بالجامعات السعودية يزورون مشروع الوحدة البحثية لمياه البحر بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتعريف بفرص الشراكات البحثية لتطوير الأعمال والأنشطة

زار عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشروع الوحدة البحثية للزراعة باستخدام مياه البحر، وذلك بمقر المركز الوطني للثروة السمكية بأبحر شمال جدة.

وأوضح مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان، أن الزيارة تهدف للتعريف بفرص الشراكات البحثية المستقبلية لتطوير الأعمال والأنشطة البحثية والتطويرية في الوحدة، خصوصًا في مجالات استخدامات مياه البحر والطاقة البديلة للإنتاج الزراعي كنوع من أهمية الشراكات في البحث العلمي مع الجهات الأكاديمية على المستوى الوطني الأكاديمي.

وتعتبر تلك الشراكات ضمن خطة وكالة الزراعة ممثلة في الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، لتطبيق وتطوير التجارب البحثية.

وأعرب "الصقهان" عن أهمية استمرار تطوير أعمال البحث مع الشركاء من الجامعات لتطوير مشروع الوحدة البحثية للزراعة باستخدام مياه البحر؛ حيث يعتمد المشروع كاملًا على الطاقة المستدامة (الطاقة الشمسية) في تشغيل المشروع، وتستخدم به مياه البحر في الزراعة والتبريد الخاص بتقنيات الهيدروبونيك والاكوابونيك القائمة بالمشروع، والمعتمدة على كيفية تقليل هدر المياه وكلفة الطاقة، في إنتاج الأسماك والخضار والتبريد الخاص بالبيوت المحمية، مستخدمين الجدار البوزلاني في التبريد، ودراسة مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم، وتشغيل النظام بالطاقة الشمسية، ودراسة استخدام ثلاثة أنظمة في الزراعة وهي: الزراعة التقليدية المحمية، والزراعة المائية (الهيدروبونك) لجميع الأنظمة الزراعية بها، والزراعة التكاملية (الإكوابونيك) بين الأسماك والنبات، وخصوصًا لإنتاج "الطماطم، والفلفل الأخضر والباذنجان، والخس، والنعناع، والريحان والأسماك.

ويعتبر ذلك المشروع البحثي المهم تعزيزًا للتنمية الزراعية بالمناطق الساحلية، وحرصًا منها على كفاءة الإنتاج والاستدامة، وسعيًا في تقديم نموذج بحثي متكامل لإنتاج الخضار والأسماك بنظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر.

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