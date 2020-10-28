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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن.
وقد وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق، إب باترسون.
وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن من خلال مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني، يستفيد من الاتفاقية 28،640 امرأة في محافظات "عدن، شبوه، لحج، المهرة، مأرب، وحضرموت".
ويأتي التوقيع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 05:43 PM
المشروع سينفَّذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مشتركة لصالح المرأة باليمن
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن.
وقد وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق، إب باترسون.
وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن من خلال مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني، يستفيد من الاتفاقية 28،640 امرأة في محافظات "عدن، شبوه، لحج، المهرة، مأرب، وحضرموت".
ويأتي التوقيع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
، "إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مشتركة لصالح المرأة باليمن ،
المصدر : الخليج 365
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