«المرور السعودي» يحذر من قيادة المركبة بلوحات غير واضحة

أكد أنه سيتم تسجيل مخالفة حتى في حالة الإبلاغ
أكد المرور السعودي أنه لا يجوز قيادة المركبة بلوحات غير واضحة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «فقدت لوحة سيارة وبلغت.. أقدر استخدم السيارة بدون لوحة خلفية؟ لأن ما فيه مواعيد بالمرور قريب».
ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة؛ فإذا سُجلت مخالفة بحقك فالمخالفة صحيحة».
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