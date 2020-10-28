«المرور السعودي» يحذر من قيادة المركبة بلوحات غير واضحة

أكد المرور السعودي أنه لا يجوز قيادة المركبة بلوحات غير واضحة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «فقدت لوحة سيارة وبلغت.. أقدر استخدم السيارة بدون لوحة خلفية؟ لأن ما فيه مواعيد بالمرور قريب».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة؛ فإذا سُجلت مخالفة بحقك فالمخالفة صحيحة».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«المرور السعودي» يحذر من الوقوف الخاطئ بالمنحدرات.. ويحدد العقوبة

بالفيديو.. «المرور السعودي»: مخالفة تعرِّض صاحبها للخطر.. والعقوبة