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«المرور السعودي» يحذر من قيادة المركبة بلوحات غير واضحة

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أكد أنه سيتم تسجيل مخالفة حتى في حالة الإبلاغ

أكد المرور السعودي أنه لا يجوز قيادة المركبة بلوحات غير واضحة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «فقدت لوحة سيارة وبلغت.. أقدر استخدم السيارة بدون لوحة خلفية؟ لأن ما فيه مواعيد بالمرور قريب».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة؛ فإذا سُجلت مخالفة بحقك فالمخالفة صحيحة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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