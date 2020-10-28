تدمير طائرات حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات نحو السعودية

التحالف توعَّد العناصر الإرهابية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها ميليشيات الحوثي تجاه المملكة. وأكدت قوات التحالف أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، مشددةً على أنها ستُحاسِب العناصر الإرهابية التي تحاول استهدافهم. اقرأ أيضًا: قيادة التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

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