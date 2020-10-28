السعودية | هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 11 دقيقة - 4:19 مساءً, 28 أكتوبر 2020 م المناطق - عسير رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الساعة ١٤:٥٦:٠٧ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو متر جنوب خميس مشيط

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق ابا الخيل بأن سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب إتساع قاع البحر الأحمر من الإتجاه الغربي الامر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس رختر ولم تسجل اي أضرار ناجمة عنها حتى الآن و لله الحمد.

وأكد أبا الخيل أن هيئة المساحة تتابع جميع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة عبر 270 محطة رصد زلزالي.

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